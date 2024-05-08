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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 14:42

Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu! İşte satış rakamları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

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