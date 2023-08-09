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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 13:31

Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyor! 3 aylık zam talebi

Milyonlarca memur ve emekli, 14 Ağustos'u beliyor. Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

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