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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:24

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Memur, emekli ve işçi maaşlarında yeni dönem

Son dakika haberleri... Kıdem tazminatında yeni dönem başladı. Asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs, öğrenim kredisi alabilecekken ücreti geciken personel iş akdini feshedip kıdem tazminatı alabilecek. İşte detaylar...'

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