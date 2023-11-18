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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:37

Memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu! Devlet desteğiyle başladı

Erzurum'dan çalışmak için gittiği İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yapan Murat Özmen, yıllar sonra memleketine dönerek devlet desteğiyle mantar üretmeye başladı.

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