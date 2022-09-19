Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda! İşte özellikleri

Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin önemli silah gücü oldu.

TSK'nın envanterindeki firmanın üretimi AK40-GL bomba atarın 10 bin adetle sahada etkin kullanıldığını belirten Akdaş, dünyadaki muadillerine göre özgün mühendislik ürünü silahların çok sayıda öne çıkan özelliği olduğunu dile getirdi.

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20'den fazla ülkeden talep var"





Akdaş, diğer bomba atarların bin atım ömürlü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





"Şu anda Azerbaycan ile de görüşüyoruz. Bomba atarın altılı tamburalısı için talep var. Bu silaha 20'den fazla ülkeden talep var. Milli Savunma Bakanlığımız uygun görürse o ülkelere veriyoruz. Yani her önüne gelen elimizden silah alamaz. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerine gönderebiliyoruz. Öncelik, Türk Silahlı Kuvvetleri. Daha sonra imkan varsa dost ve kardeş ülkelere verebiliriz. Altılı tamburalı modeli, düşük ve orta hız mühimmat atabiliyor. Yani 400 ve 800 metre menzilli. Azerbaycan onu istiyor, görüşüyoruz."