  • $18,2984
  • 18,3227
  • 978.712
  • 3357.95

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:42

Mehmetçiğin bomba atarı Azerbaycan yolunda! İşte özellikleri

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki bir silah firmasının ürettiği bomba atar, Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulacak.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.