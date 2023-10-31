Mandalinada hasat başladı! Bahçede 3, markette 10 lira

72 bin dekar alanda üretimi yapılan mandalina da bu sene 310 bin ton verim elde edilerek bir önceki sezona göre yüzde 35 artış beklendiği ifade edildi.

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Yılmaz, "Limondan sonra mandalina önemli miktarda üretim alanına sahiptir. Bu sene 72 bin dekar alanda 310 bin ton üretim bekleniyor. Bu sene verimimiz z geçen yıla oranla kıyasladığımızda yüzde 30-35 arasında fazla bir verim bekleniyor. Yetişkin bir ağaçta 150 kilogramdan ortalama 200 kilogram üzerine çıktığımızı gözlemledik. Hasat Ocak ayına kadar devam etmektedir. Bunu geç hasat edilen cinsle Şubat ve Mart ayında da devam ettiriyoruz. Hem fiyat olarak hem de besin olarak en uygun meyvenin mandalina olduğunu söyleyebiliriz." dedi.