  • $28,2904
  • 30,1647
  • 1818.55
  • 7686.44

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:05

Mandalinada hasat başladı! Bahçede 3, markette 10 lira

Narenciye üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de geçen yıla oranla bu sene yüzde 35 civarında verim artışı olan mandalinada hasat başladı. Geçen yıla göre, fiyatı yarı yarıya inen ve bahçede 3-4 liradan alıcı bulan mandalina, pazar ve marketler de 7 ile 10 TL arasında satışa çıktı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.