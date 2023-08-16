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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:03

Litresi 35 bin TL! Türk üretici Almanya'ya rakip oldu

Ordu'da yaşayan kuzenler, bin 500 rakımlı yaylada yetiştirdikleri tıbbi naneden yağ üretimi gerçekleştiriyor. Alman firmalarını rakip alan kuzenler, 400 kilogram yaş naneden üretilen 1,2 litre yağın kilogramını ise 35 bin liradan satıyor.

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