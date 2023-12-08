  • $28,9884
  • 31,2591
  • 1889.17
  • 7944.92

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 10:41

Kuyumculardan 'kesme altın' uyarısı! Ucuz altın diye bir şey yok

Antalyalı kuyumcular son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen ‘kesme altın' ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirten kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir” dedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.