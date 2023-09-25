Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yoğun bir gemi trafiğine ev sahipliği yaptıklarını, bundan da memnun olduklarını söyledi.

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İlçeye daha fazla sayıda yolcu gemisi ve turist girişi sağlamaya çalıştıklarını belirten Güngör, "Binlerce yolcu taşıyan, dünyanın en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz'in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası'na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.