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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 17:02

Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi.

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