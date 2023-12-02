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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 12:07

Kurutularak değeri katlanıyor! Bu yöntem sayesinde gelirlerini artırdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdikleri cennet hurmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca arayışa giren ve bu meyveyi kurutmayı öğrenen üreticiler, bu yöntem sayesinde gelirlerini artırdı.

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