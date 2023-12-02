Kurutularak değeri katlanıyor! Bu yöntem sayesinde gelirlerini artırdı

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Alaşehir başta olmak üzere Salihli, Turgutlu ve Sarıgöl ilçelerindeki yayla mahallelerinde farklı meyveler yetiştiren çiftçiler, alternatif ürün olarak cennet hurması yetiştirmeye başladı.

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İlk ürünlerini 10 yıl önce alan üreticiler, üretimi hızla artırdı. Bölgede yaklaşık 1500 dönüm araziden 650 ton ürün alan çiftçiler, meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşadı. Üzüm, kayısı, incir ve domatesin kurutularak pazarlanmasını örnek alan üreticiler, cennet hurmasında da bu yöntemi uyguladı.

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Hasat sezonuyla birlikte bahçeden toplanan meyveler kabukları dikey bir şekilde soyularak bu iş için geliştirilen özel seralarda tellere asılıyor. Cennet hurmaları yaklaşık 40 günde kuruyor. 5-7 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 20 liradan satılan cennet hurmasının kurusu, kilogramı 200 ila 220 liradan alıcı buluyor.

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Kurutulması sayesinde raf ömrü de uzayan cennet hurması iç pazarın yanı sıra ihracata da gönderiliyor.

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"Üretim hızla yaygınlaştı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk AA muhabirine, il genelinde cennet hurması üretiminin her geçen yıl geliştiğini, ürünün üzüm, kiraz, erik ve zeytin gibi şehrin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldiğini söyledi.

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İl genelinde 1500 dekar arazide 650 tona yakın üretim yapıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Meyve kurutulunca katma değer de kazanıyor, bu da çiftçimiz için ayrı bir gelir kalemi oluşturdu. 1500 dekarlık alanda biz yaklaşık 650 ton cennet hurması üreten bir iliz, bu anlamda Türkiye de 9. sırada geliyoruz. Bizim çiftçilerimiz için üzüm, kiraz, erik, şeftali ve diğer meyvelerden sonra cennet hurması gelişim gösteriyor. Taze olarak da ihracata söz konusu oluyor. Bunun yanında kurusuyla da iç piyasada kabul gören bir ürün olarak çiftçimize ek gelir sağlayan bir ürün oldu."

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"Yaş meyveye göre daha iyi bir pazarı var"

Alaşehirli üretici Dursun Uysal da 800 metrekarelik serada 80 tona yakın meyve kuruttuklarını, talebin hızla artması nedeniyle diğer üreticilerden de meyve alarak kurutup piyasaya sunar hale geldiklerini anlattı.

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Cennet hurmasında katma değeri artırmak için 10 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Yeğenimin balkonda yaklaşık 40 kilogram kurutmasıyla bu üründe bir gelecek ve umut olduğunu gördük. İlk etapta talepte belki zor oldu ama 8-10 yıllık süreçte seralarımızın kapasitesi 80 tona kadar yükseldi. Şu anda kuru meyveyi iyi bir şekilde pazarlıyoruz. Yaş meyveye göre daha iyi bir pazarı var. 5 yıl öncesine kadar bu meyveyi satamıyorduk. Tüccar beğenmiyordu, seçiciydi, dere kenarlarına döküyorduk hayvanlar yesin diye. Ama bu kurutma sektörü piyasaya girince en küçüğünden en irisine kadar iyi bir pazar edinildi."

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Uysal, aracı firmalara verdikleri 30 ton kuru cennet hurmasının geçen yıl İngiltere, Hollanda ve Fransa'ya ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

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