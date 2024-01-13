Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli bin 629 personel alacak! Başvuruları 25 Ocak'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

2 / 4



Kültür ve Turizm Bakanlığı bin 629 adet sözleşmeli personel alımı yapacak





Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.