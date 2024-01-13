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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 15:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli bin 629 personel alacak! Başvuruları 25 Ocak'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bin 629 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları 25 Ocak'ta başlayarak 8 Şubat'a kadar sürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar da belli oldu. İşte ayrıntılar...

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