Kredi kartı aidatlarına büyük zam! Aidatlar geri nasıl alınır?

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Sabah'ın haberine göre kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var.

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Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.

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AİDATLAR GERİ NASIL ALINIR? Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bunun için E-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazmanız gerekiyor.

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Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile süreç tamamlanıyor.

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KART AİDATI İADESİNE İLİŞKİN GÖNDERİLEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

Öte yandan bazı dolandırıcılar tarafından kart aidatlarının geri alınabileceğine ilişkin gönderilen SMS mesajları, sosyal medya reklamları ve bu mesajların yönlendirdiği linkler de dolaşıma sokuluyor.

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Söz konusu linklerin açılması halinde, vatandaşlar yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabiliyor. Bu sebeple banka müşteri hizmetleri ve E-Devlet üzerinden aidat iadesi başvurusu yapılması tek yol olarak gösteriliyor.

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