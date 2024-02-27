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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 13:04

Kredi kartı aidatlarına büyük zam! Aidatlar geri nasıl alınır?

Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti

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