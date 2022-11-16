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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:04

Köyden dünyaya milyon dolarlık dev ihracat! Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nden toplanan kamışlar yurt içi piyasa ile birlikte İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. 5 aylık kamış sezonu döneminde yurt dışına gönderilen kamışlar sayesinde ülke ekonomisine bir milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

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