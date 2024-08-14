Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,5579
  • 37,0292
  • 2667.49
  • 9927.05

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:25

Köyde üretmeye başlayıp Dubai'ye kadar ulaştılar

Tokat'ın Pazar içesinde bölgede devlet teşviki ile sayısı artan manda varlığını değerlendirmek için işletme kuran aile, manda yoğurdu üretimi yapıyor.