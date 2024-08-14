Köyde üretmeye başlayıp Dubai'ye kadar ulaştılar

Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderdiklerini, geçen yıl Dubai'ye de satış yaptıklarını belirten Asıl, şöyle devam etti:





"2023 yılında Dubai'ye manda yoğurdu gönderdik. Palet bazlı çalışıyoruz. En küçük paletimiz 250 kilogram civarında. 250 ila 750 kilo arasında paletlerimiz var. Siparişlere göre minimum 250 kilogram maksimum 750 kilogram olmak üzere her ay düzenli ürün gönderdik. 2023 yılında Dubai'ye 1 ton manda yoğurdu gönderdik. Küçük bir işletme olarak kurulduk. Bu işin burada yapılabilirliğini kendimize ve çevremize ispatlamak istedik. Başarılı da olduk. Hedefimiz önce işletmemizi daha da büyütmek istiyoruz."