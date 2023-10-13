Köyde hayata geçen proje göçü tersine çevirdi! işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesi ile oluşturulan ve Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden birisi olan Kabalı Meyve Bahçesi köyde işsizliği bitirerek, kentten köye geri göçü başlattı.

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Kabalı köyünde 14 yıl önce kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliği ile 850 parselin birleştirilmesi sonucu 5 bin 600 dönüm alanda elma, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu.

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Meyve bahçesi 25 yıllığına bir şirkete kiralanırken, köylüler hem arazilerinin kullanılmasıyla kira bedeli aldı hem de meyve bahçesinde çalışmaya başladı. İşsizlik sorununu kendi köylerinde çözen Kabalı halkının ekonomik ve sosyal yaşantılarında da gözle görülür değişiklikler oldu ve vatandaşların refah seviyeleri arttı.

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Eş ve çocuklarıyla meyve bahçesinde çalışan kadınlar evlerini ve eşyalarını yenilerken, üniversite öğrencileri de harçlıklarını biriktirdi. İşsizlik sorununu çözdüğü gibi köyün çevreden göç almasını da sağlayan proje ile hasat zamanı çalışan işçi sayısı 900'e kadar çıktı.

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Meyve bahçesi sayesinde Kabalı köyüne 15 hane halkı da tekrardan dönüş sağladı. Kiraz ve şeftali hasatlarının ardından köy halkı şimdi de elma hasadı yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor.

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"Aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz"

Kabalı köyü sakinlerinden Gülhan Salgın, "Meyve bahçesi kurulduğundan beri köyümüzde işsizlik sorunu yok. Buralar önce arpa, buğday tarlasıydı, insanlar çok fazla gelir elde edemiyorlardı ama meyveliğimiz kurulduğundan beri 7'den 70'e hiç kimse işsiz kalmadı. Herkes çok güzel bir şekilde harçlığını kazanıyor. Başka yerlere buradan göç artık olmuyor, hatta bu taraflara göç eden çok fazla insan oldu. Böyle iş alanlarının çoğalmasını diliyoruz.

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Bir kadın olarak kendi harçlığımı kazanıyor olabilmek, ekonomik olarak ayaklarımın üzerinde duruyor olabilmek çok güzel, çok mutluluk verici bir duygu. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin çoğalmasını diliyorum. Burada öğrencilerimiz yazın gelip harçlarını kazanıyorlar, ev hanımlarımız bütün hayallerini gerçekleştiriyorlar. Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyorlar. Aile ekonomisine çok güzel katkılarda bulunuyorlar" dedi.

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"Köyüme ev yaptırdım"

Meyve bahçesinde 12 yıldır çalıştığını söyleyen Şeyma Arslan ise, "Çocuklarımı sabah okula gönderiyorum, akşam evime geliyorum, çocuklarımla beraber giriyorum. Eşimle beraber çalışıyoruz burada. Bütün eksiklerimi ben buradan giderdim. Evimdir, arabamdır, tekrardan köye ev yaptırdım. Yani buranın sayesinde çok güzel bir şekilde ilerledik. Bütün çevre köylerden işçimiz geliyor, 800-900 kişiye kadar işçimiz çalışıyor. Çok güzel bir iş kaynağı. Yaz kış devamlı burada çalışıyoruz. Burada işsizlik diye bir şey yok. Baharın budamamızı yapıyoruz, seyretmemizi, ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Bu köyde işsizlik diye bir şey yok, çok mutluyuz. Her yerde de böyle bir iş imkanı olmasını isteriz, özellikle kadınlar için çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.