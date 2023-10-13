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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 15:01

Köyde hayata geçen proje göçü tersine çevirdi! işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü

Yozgat'ın Kabalı köyündeki meyve bahçesi ile işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü.

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