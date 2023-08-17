Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı! Fabrika kurmak için çalışmalara başladı

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Yaklaşık 10 yıldır kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde cam kesme ve ısıcam ile ısıya dayalı macun makinesi imal eden Temel (51), izole yaşama yönelimin olduğu Kovid-19 salgını döneminde ailesi için çekme karavan yaptı.

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Akrabaları ve arkadaşlarından da karavan talebi alan Temel, yönünü bu sektöre çevirdi. Fabrikasında makine üretiminin yanı sıra yaptığı 5 çekme karavanı da satan Temel, seri üretim için girişimde bulundu.

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Temel, 1300 metrekare kapalı alanda kurmaya başladığı fabrikaya gerekli makineleri sipariş etti.

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Mehmet Temel, AA muhabirine, cam kesme ve ısıcam ile ısıya dayalı macun makinesi ürettiğini, ürünlerini yurt içi ve dışına pazarladığını söyledi.

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Irak, Suudi Arabistan, Yunanistan, Gürcistan ve Kıbrıs'a makine ihraç ettiğini belirten Temel, "Talep pandemide biraz durgunlaştı ama şimdi tekrar kıpırdanma var. Hedefimiz burada aşağı yukarı 35-40 personel çalıştırmaktı, maalesef bulunduğunuz bölgede yeterli personel bulamıyoruz." dedi.

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"Arkadaşlarımız 'bize de yap' deyince biz de 'olur' dedik"

Salgın sürecinde işlerinin duraksadığını ve bu dönemde karavan fikrinin geliştiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde kendimize bir karavan yaptık. Arkadaşlardan da talep gelmeye başladı ve 'bize de yap' denilince biz de 'olur' dedik. Şehir dışından da talepler gelmeye başladı şimdi yeni yerimizi yapıyoruz. 1300 metrekare kapalı alana sahip. Seri üretime geçerek daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni yerimizi yapıyoruz. Makinelerimizin siparişini verdik, alanın inşaatı bitince makineler gelecek, seri üretime geçeceğiz."

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Ürettiği karavanların özelliklerinden bahseden Temel, "Yaptığımız karavan, doğaya gittiğiniz zaman hiçbir yere bağlı olmadan kendi enerjisini üretebiliyor. İç ve dış duş imkanı var. Sıcak, soğuk su sistemi bulunuyor. Hiç kimseye bağlı olmadan doğada çocuklarınızla rahat bir yaşam sürdürebiliyorsunuz." dedi.

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