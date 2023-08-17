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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:45

Kovid-19 salgınında iş değiştirip karavan üretimine başladı! Fabrika kurmak için çalışmalara başladı

Erzincan'da cam makineleri imalatı yapan Mehmet Temel, Kovid-19 salgını döneminde işleri yavaşladığı için yaptığı karavanlara talep artınca fabrika kurmak için çalışmalara başladı.

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