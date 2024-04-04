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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 11:18

Kilosu bin TL! Bu sene 200 ton civarında verim bekleniyor

Türkiye'nin bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, milyonlarca arının gram gram topladığı, kilogram fiyatı bin TL'ye kadar çıkan polende sezonun ilk hasadı sıfır rakımda yapıldı. Sıfır rakımda başlayan polen hasadının, yaz mevsiminde Toroslar ve Eğriçayır yaylalarında devam edeceği, bu sene 200 ton civarında verim beklendiği belirtildi.

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