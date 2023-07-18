  • $26,891
  • 30,3389
  • 1696.24
  • 6603.96

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:13

Kilosu 150 liraya satılıyor! Ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya bahçesinde, sezonun ilk ürün hasadı yapıldı. Kilogramı 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılan ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.