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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 13:27 |

Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldi! Samsun'da atölye kurdu

Üniversite eğitimi için Muğla'dan Samsun'a taşınan 41 yaşındaki Hasibe Polat, Ladik ilçesinde hem üniversite öğrenimini sürdürüyor hem de kurduğu atölyede kenevirle ilgili dokumacılık yapmayı planlıyor.

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