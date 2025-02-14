Kenevir dokuma tezgahtarlığı eğitimi için geldi! Samsun'da atölye kurdu

Ladik'te bulundukları için mutlu olduklarını anlatan Polat, "Ben onun çırağıyım, ne görev verirse onu yapıyorum. Çevremizi seviyoruz, mutluyuz. Eşimle hayallerimiz ortak. Yöre halkına destek sunalım, ekonomisine katkıda bulunalım istiyoruz. Malzemelerin hazırlanmasında veya satış organizasyonunda onlara destek oluyorum." diye konuştu.