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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:28

Kayseri'nin 'yurt dışına açılan kapısı'nda yeni fabrikalar yükseliyor

Kayseri'nin 'yurt dışına açılan kapısı' olarak nitelendirilen Serbest Bölge'deki yeni fabrika inşaatlarıyla hem istihdamda hem de ihracatta artış bekleniyor.

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