Kastamonu'dan Avrupa sofralarına yayılan lezzet! İtalyanlar ilk sırada

"Bunların başında bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca gibi türler var. Kanlıca, memleketimizin en önemli mantarı. Bu sene mantar çok bol. Bu yıl ilçemizden 100 ton civarında mantar gönderdik. Bir evde bir günde 25 bin lira ödediğimiz aileler var. Biz mantardan 10 ila 20 lira arasında komisyon alıyoruz. Kimsenin hakkı yenmeden aracılık yapmaya çalışıyoruz."