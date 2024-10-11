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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 13:41

Kastamonu'dan Avrupa sofralarına yayılan lezzet! İtalyanlar ilk sırada

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde doğadan toplanan mantarlar, fabrikalarda işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor.