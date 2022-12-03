Kasım ayında en çok satılan otomobil markaları! İşte rakamlar

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu.

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Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

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Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

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FİAT İLK SIRADA ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

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Bunu 9 bin 234 satışla Renault

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ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.

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Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü,

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Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.

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Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken,

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Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

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Otomobili satışlarında yerli firmalar gaza bastı

Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu.

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Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault



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ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.



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Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken,

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Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

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Kasımda lüks otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

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Kasım ayında 70 Porsche,

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49 Maserati,

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31 Lexus,

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3 Jaguar,

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3 Aston Martin,

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2 Ferrari,

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2 Bentley,

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ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

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Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

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Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat

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ve 1.693 satışla Opel izledi.

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Volkswagen 1.662 satışla dördüncü

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ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.