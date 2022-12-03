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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:51

Kasım ayında en çok satılan otomobil markaları! İşte rakamlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.

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