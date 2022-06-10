  • $17,1327
  • 18,2012
  • 1014.99
  • 2586.35

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 11:34

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor! 13 Haziran'daki törene Başkan Erdoğan'da katılacak

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgazı karaya taşıyacak borular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.