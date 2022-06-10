Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor! 13 Haziran'daki törene Başkan Erdoğan'da katılacak

Karadeniz'de 2020'de bulunan doğalgazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.





Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.