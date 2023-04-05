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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 11:20

Karadeniz gazı müjdesi! Doğal gaza indirim yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 nisan tarihine denk gelen arife günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, müjdelere ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

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