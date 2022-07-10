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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 14:55

Karadeniz gazı için borular döşeniyor! Castorone Gemisi derin sularda

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından 'Castorone' adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.

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