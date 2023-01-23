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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:28

Karadeniz filosunun yeni üyesi! Mukavemet, şubat ayında sahaya çıkacak

Karadeniz gazını karaya çıkarmak için çalışmalar sürerken Türkiye'nin enerji filosuna bir gemi daha eklendi. Mukavemet isimli 100 metrelik gemi, su altındaki operasyonlara destek verecek. Şu anda Filyos Limanı'nda demirli halde olan Mukavemet, şubat ayında sahaya çıkacak.

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