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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 11:13

Kapora dolandırıcılığının önüne geçilecek! Güvenli Ödeme Sistemi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yarın herkes için zorunlu olacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin şahıslar açısından iyi bir uygulama olduğunu belirterek, 'Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek.' dedi.