Kapora dolandırıcılığının önüne geçilecek! Güvenli Ödeme Sistemi

Erkoç, sistemde şahıslarla ilgili hiçbir sorunun olmadığını belirterek, şöyle konuştu:





"Motorlu araç satıcılarıyla, esnafımızla, tüccarımızla ilgili sıkıntılarımız var. Krediye ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Örnek veriyorum, sizin 1 milyon liralık araç alma düşünceniz var, 500 bin liralık da bir aracınız var, bu aracınızı takas olarak veriyorsunuz, 200-300 bin lira da nakit ödüyorsunuz. 'Geri kalanı da kredi kartından çekin ya da senet yapın' diyorsunuz. Bunu nasıl bankaya bloke olarak göstereceksiniz? Burada tezata düşüyoruz. Diğer taraftan da her türlü yükümlülüğü yerine getirmiş, mesleki yeterlilik sınavına girmiş, gerekli aşamaları geçmiş ve yetki belgesi almış motorlu araç satıcılarına güvensizlik oluyor."