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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:48

Kapış kapış gidiyor: 80.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri dikkat çekici olabiliyor. İşte 80.000 TL'den başlayan o otomobil modelleri…

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