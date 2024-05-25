Kapış kapış gidiyor: 80.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba satın almayı tercih edebiliyorlar. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





80.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte 80.000 TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olabildiği ikinci el araba modelleri...