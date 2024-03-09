Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

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İkinci el otomobil modelleri, özellikle sıfır araba fiyatlarındaki yükselişin ardından birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Ayrıca ikinci el otomobil satın alacak birçok insan fiyat ve performans araştırması yapabiliyor. Öte yandan bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte 50.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...