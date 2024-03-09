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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 21:20

Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri…

İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında yoğun ilgi görebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o arabalar…

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