Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış pek çok vatandaşın yeni araç almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca ikinci el araba alacaklar, fiyat ve performans araştırması yapabiliyor.





Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el arabalara adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 50.000 TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el araba modelleri...