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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:16

Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

İkinci el araba satın almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat ve performans araştırması yapıyor. Bu noktada çeşitli otomobil modellerini birbirleri ile kıyaslayabiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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