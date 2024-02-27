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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 23:04

Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL ile 250.000 TL arası! İkinci el otomobil alacaklar dikkat…

İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın dikkatini daha fazla çekebiliyor. Çünkü sıfır araba fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini aşabiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de yoğun ilgi görebiliyor. İşte detaylar…

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