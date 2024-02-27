Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL ile 250.000 TL arası! İkinci el otomobil alacaklar dikkat…

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İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Çünkü sıfır araba almaya bütçesi yetmeyen pek çok vatandaş, ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor. Bu nedenle söz konusu arabalara, ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri öneriliyor.





İşte 50.000 TL ile 250.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...