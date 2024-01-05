Kapış kapış gidiyor: 120.000 TL ile 250.000 TL arası ikinci el otomobiller!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 120.000 TL ile 250.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...