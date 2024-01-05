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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 20:39

Kapış kapış gidiyor: 120.000 TL ile 250.000 TL arası ikinci el otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeni ile birçok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Öte yandan bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa sunulan ikinci el arabalar da dikkat çekici olabiliyor. İşte 120.000 TL ile 250.000 TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller…

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