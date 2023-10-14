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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 20:29

Kapış kapış giden ikinci el otomobiller! 370 bin TL ile 400 bin TL arası

Ekonomik koşullar, vergi oranları ve kredi faizleri gibi birçok farklı faktör nedeniyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklik görülüyor. Bu noktada ucuz araba almak isteyenler, icradan satılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca 370 bin TL ile 400 bin TL arasındaki ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. İşte detaylar...

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