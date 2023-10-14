Kapış kapış giden ikinci el otomobiller! 370 bin TL ile 400 bin TL arası

Araba fiyatlarındaki artış sebebiyle vatandaşlar, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satışa çıkartılan ikinci el arabalara yönelebiliyor.
Piyasaya göre ucuza satılan arabalar, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı, bazıları ise hasarsız olan otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumda olan bazı arabalar ise yedek parça için alınabiliyor.
İşte 370 bin TL ile 400 bin TL arası adeta kapış kapış giden o otomobiller...
2016 Model, RENAULT Marka, R Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 390 bin TL
2006 Model, CHRYSLER Marka, 300C 3,C CRD Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah.
Fiyat: 400 bin TL
2009 Model , SKODA Marka , 5J Tipli , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri ,
Fiyat: 380 bin TL
2006 Model, FORD Marka, MONDEO Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
Fiyat: 390 bin TL
2005 Model, HYUNDAI Marka, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Mor.
Fiyat: 371.000,00 TL
2015 Model, RENAULT Marka, Yeni Symbol Joy 1.5 DCI 90 BG Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 400 bin TL