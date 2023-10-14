Kapış kapış giden ikinci el otomobiller! 370 bin TL ile 400 bin TL arası

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Araba fiyatlarındaki artış sebebiyle vatandaşlar, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna satışa çıkartılan ikinci el arabalara yönelebiliyor.





Piyasaya göre ucuza satılan arabalar, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı, bazıları ise hasarsız olan otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumda olan bazı arabalar ise yedek parça için alınabiliyor.





İşte 370 bin TL ile 400 bin TL arası adeta kapış kapış giden o otomobiller...