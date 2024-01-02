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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 20:57

Kapış kapış giden ikinci el otomobiller: 260 bin TL ile 400 bin TL arası!

Sıfır yerine ikinci el otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, uygun araba arayışına girebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa sunulan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 260 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el araba modelleri…

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