Kapış kapış giden ikinci el otomobiller: 260 bin TL ile 400 bin TL arası!

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Sıfır otomobil satın almak istemeyen birçok vatandaş, ikinci el araba arayışına girebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 260 bin TL ile 400 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri...