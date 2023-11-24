Kapış kapış giden ikinci el otomobiller! 150 bin TL ile 320 bin TL arası

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Araba fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar, icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyorlar.





Piyasaya göre daha uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.





İşte 150 bin TL ile 320 bin TL arasındaki adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller...