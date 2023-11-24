  • $28,8575
  • 31,6194
  • 1857.53
  • 7959.95

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 21:30

Kapış kapış giden ikinci el otomobiller! 150 bin TL ile 320 bin TL arası

Ekonomik şartlar, vergi oranları ve kredi faizleri gibi pek çok farklı faktör sebebiyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklikler görülüyor. Bu noktada uygun fiyatlı araba almak isteyen pek çok vatandaş, icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca 150 bin TL ile 320 bin TL arasındaki ikinci el arabalar adeta kapış kapış gidiyor. İşte detaylar…

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.