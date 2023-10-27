  • $28,1678
  • 29,7881
  • 1817.19
  • 7706.41

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 20:27

Kapış kapış giden ikinci el otomobiller: 130 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş ikinci el arabaları tercih edebiliyor. Bu noktada birçok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. İşte 130 bin TL'den adeta kapış kapış giden otomobiller…

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.