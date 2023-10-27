Kapış kapış giden ikinci el otomobiller: 130 bin TL'den başlıyor! Kaçıran adeta pişman oluyor

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşı sıfır araba almaktan vazgeçirdi. Bu noktada pek çok vatandaş ikinci el otomobillere de yöneldi. Ayrıca bu konuda icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el arabalar da dikkat çekiyor.





Piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobilleri kaçıranlar adeta pişman oluyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki araçlar yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu 130 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden o otomobiller...