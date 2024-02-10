  • $30,6875
  • 33,1422
  • 1997.32
  • 9045.97

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:24

Kapış kapış giden ikinci el arabalar: Bu otomobiller 100 bin TL ile 300 bin TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba alma isteğinden vazgeçti. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el araba almayı da tercih edebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.