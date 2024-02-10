Kapış kapış giden ikinci el arabalar: Bu otomobiller 100 bin TL ile 300 bin TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerini de tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 100 bin TL ile 300 bin TL arası, adeta kapış kapış giden ikinci el arabalar...