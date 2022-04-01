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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 11:24

Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, kuyumcu atölyelerinde takı üretimi sırasında her yıl ortalama 5 kilo altının toz halinde kanalizasyona karıştığını söyledi.

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