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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:12

Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle palet üreticisi oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki kadın girişimci Emine Efe, KOSGEB desteği ile kurduğu palet atölyesinde ürettiği ürünleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

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