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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2024 Cumartesi 22:38

Kaçıran pişman oluyor: 75 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

İkinci el otomobil modelleri, uygun fiyatlı araba satın almak isteyen birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 75 bin TL'den başlayan o araba modelleri…

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