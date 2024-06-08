Kaçıran pişman oluyor: 75 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

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Sıfır araba fiyatlarındaki artış, bazı vatandaşların yeni araç almasını zorlaştırdı. Bu nedenle birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





75 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa dahil edilen ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa dahil edilen, 75 bin TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olabildiği o ikinci el otomobil modelleri...