Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,7039
  • 37,0442
  • 2668.05
  • 9980.83

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:36

Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

İkinci el araba modelleri, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 60.000 TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olduğu o otomobiller…