Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araç almasını güçleştirdi. Bu nedenle pek çok vatandaş yeni otomobil almaktan vazgeçerken, bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine yöneldi.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





60.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma usulüyle alıcılarını bulunuyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ve 60.000 TL'den başlayan, adeta kaçıranın pişman olduğu ikinci el araba modelleri...