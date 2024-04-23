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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 21:37

Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış son zamanlarda biraz durulmuş olsa da mevcut fiyatlar pek çok insanın bütçesini aştı. Bu noktada bazı vatandaşlar sıfır otomobil almak yerine ikinci el araba modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan otomobiller de dikkat çekici olabiliyor. Detaylar haberimizde…

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