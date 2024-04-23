Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaş sıfır otomobil almakta zorlanmaya başladı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba satın almayı da tercih edebiliyor. Öte yandan bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





60.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İkinci el araba modelleri pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.







İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri, adeta kapış kapış gidebiliyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 60.000 TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olabildiği o ikinci el araba modelleri...