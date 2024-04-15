  • $32,4395
  • 34,4996
  • 2482.57
  • 9679.8

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 21:38

Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

İkinci el araba satın almak isteyen birçok insan, çeşitli otomobil modellerini inceleyebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 60.000 TL'den başlayan o otomobiller...

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.