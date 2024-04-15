Kaçıran pişman oluyor: 60.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araç almasını güçleştirdi. Bu sebeple bazı vatandaşlar ikinci el araba satın almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada ikinci el arabaların fiyat ve performansları da incelenebiliyor.





Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa dahil edilen ikinci el araba modelleri de ilgi çekici olabiliyor.





60.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.







İşte 60.000 TL'den başlayan ve kaçıranın adeta pişman olduğu ikinci el araba modelleri...