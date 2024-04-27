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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:42

Kaçıran pişman oluyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte o ikinci el araba modelleri…

İkinci el araba satın almak isteyen birçok vatandaş, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modellerini de inceleyebiliyor. Zira çeşitli fiyatlarda birçok farklı ikinci el araba modeli ihaleye çıkartılıyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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