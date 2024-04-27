Kaçıran pişman oluyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte o ikinci el araba modelleri…

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İkinci el araba satın almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat-performans araştırması yapabiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor.







Öte yandan icra müdürlükleri tarafından çeşitli fiyatlarda birçok farklı ikinci el araba modeli satışa çıkartılıyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, söz konusu otomobil modellerini inceleyebiliyor.





İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ve kaçıranın adeta pişman olabildiği 50.000 TL'den başlayan o ikinci el araba modelleri...