Kaçıran pişman oluyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





50.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca ihaleye çıkartılan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el araba modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, 50.000 TL'den başlayan ve adeta kaçıranın pişman olabildiği o ikinci el araba modelleri...