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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:55

Kaçıran pişman oluyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

İkinci el araba modelleri, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş tarafından tercih edilmeye başlandı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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