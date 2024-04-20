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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 23:00

Kaçıran pişman oluyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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