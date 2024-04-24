Kaçıran pişman oluyor: 100.000 TL ile 250.000 TL arası! İşte ikinci el araba modelleri…

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Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, pek çok vatandaşın yeni otomobil almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba satın almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca ikinci el araba satın alacak birçok vatandaş, fiyat-performans araştırması yapabiliyor.





Öte yandan ikinci el araba alacakların dikkatini, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de çekebiliyor.





100.000 TL İLE 250.000 TL ARASI İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, kaçıranın adeta pişman olabildiği 100.000 TL ile 250.000 TL arası ikinci el araba modelleri...