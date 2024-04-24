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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 22:14

Kaçıran pişman oluyor: 100.000 TL ile 250.000 TL arası! İşte ikinci el araba modelleri…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de incelenebiliyor. İşte 100.000 TL ile 250.000 TL arası o otomobiller…

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