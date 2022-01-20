İşte bankaların güncel konut kredi faiz oranları! Ev alacaklar dikkat!

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Ev almak isteyip de elinde peşinatı olmayan vatandaşlar, bankaların sunduğu avantajlarından yararlanabilmek için, konut kredilerinin faiz oranları hakkında araştırma yapmakta.

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Pek çok banka ev sahibi olmak isteyenler için kampanyalar ve uygun faizli kredi vermekte.

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Geçen günlerde, banka konut kredisi faizlerinin güncellendi ve bunun üzerine vatandaşlar 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL veren bankalar için araştırma yapıyor. Bu rakamlara karşılık sunulan faiz oranı da merak ediliyor.

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İşte bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları:

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GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Garanti Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.382,94 TL taksitle ve % 2,21 faiz oranı ile 285.955,43 TL.

Garanti Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.697,31 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 563.675,32 TL.

Garanti Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.045,96 TL taksitle ve %2,17 faiz oranı ile 845.515,66 TL.

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ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 1.695,13 TL.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 3.390,26 TL.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,36 faiz oranı ile aylık 5.085,38 TL.

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HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 1.628,08 taksitle.

Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 3.256,16 TL taksitle.

Halk Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.884,24 TL taksitle

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QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

QNB Finansbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 2.521,69 TL taksitle ve %2,37 faiz oranı ile 302.605,24 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 4.906,30 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 883.126,11 TL.

QNB Finansbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi aylık 7.359,45 TL taksitle ve %2,42 faiz oranı ile 1.324.687,90 TL.

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AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022 Akbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 2.365,78 TL.

Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 4.731,56 TL

Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi % 2,19 faiz oranı ile aylık 7.097,34 TL.

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VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Vakıfbank 120 ay vade ile 100 bin TL konut kredisi aylık 1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.

Vakıfbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi aylık 1.642,88 TL taksitle ve %1,29 faiz oranı ile 197.142,80 TL.

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