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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:32

İşte bankaların güncel konut kredi faiz oranları! Ev alacaklar dikkat!

Elinde peşinatı olmayan ancak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredilerinin faiz oranlarını merak etmekte. İşte banka banka kredi faiz oranları...

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