İstanbul'da tarihi anlar... Doğal gaz avcısı Boğaz'dan geçti

Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.
stanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu havadan görüntülendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-7, KURTARMA-8, KURTARMA-9, KURTARMA-11, KURTARMA-12 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun görev aldığı belirtildi.