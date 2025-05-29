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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 15:42 |

İstanbul'da tarihi anlar... Doğal gaz avcısı Boğaz'dan geçti

İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Boğazdan geçecek olan Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) Osman Gazi gemisi, İstanbul Boğazı'nda görüntülendi.

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