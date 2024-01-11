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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 14:39

İstanbul'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi yapıldı! Ekipler yönetmelik hakkında bilgi verdi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

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